Bullrich admitió que la reforma laboral podría volver al Senado: "Tardará una semana más"

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patrucia Bullrich, reiteró este lunes que modificarán el artículo de la reforma laboral sobre las licencias médicas al tiempo que admitió que el proyecto podría volver a la Cámara alta. "Si se toca una coma y vuelve al Senado tardará una semana más", indicó la ex ministra de Seguridad que le quitó dramatismo a esa posibilidad pese a que el objetivo del Gobierno de Javier Milei es que la iniciativa sea convertida en ley durante el período de sesiones extraordinarias.

La intención del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, es convocar a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda este miércoles y, luego, llamar a sesión el jueves al mediodía. LLA contaría con el respaldo de sus aliados para aprobar en general el proyecto, pero los pedidos de cambios desde distintos sectores de la oposición ponen en duda la sanción definitiva.

"Si tocamos una coma y vuelve al Senado, tardará una semana más. No sabemos si este jueves van a votar en Diputados. No sé cómo va a ser. Si va rápido a la sesión o no, no sé, es una posibilidad. No sé si vamos a llegar al 1º de marzo", evaluó Bullrich.

"Cometimos un error y lo vamos a arreglar"

En este marco, la senadora libertaria reconoció que el Gobierno cometió un "error" al establecer en el proyecto de reforma laboral un artículo que reduce el salario en casos de licencias médicas. "Lo vamos a arreglar", prometió durante una entrevista televisiva.

"Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades", añadió. De acuerdo a lo adelantado por Bullrich la modificación que realizarán es para que se abone el 100% del salario en casos de enfermedades "severas, degenerativas o irrecuperables".

Por último, Bullrich señaló que fue La Libertad Avanza el espacio que introdujo el artículo sobre las licencias médicas en la reforma laboral.

"Nosotros lo propusimos porque hablamos con jueces laborales razonables que nos dijeron que el artículo 208 generaba un terrible ausentismo, litigiosidad, problemas y empresas truchas, una mafia de los certificados", manifestó.

En este marco, defendió que se mantenga el pago del 50% para algunos casos de licencias médicas. "Está muy bien porque es terminar con una mafia que existe", sentenció.