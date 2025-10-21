Habrá colectivos gratuitos para las elecciones de este domingo: esta será la franja horaria sin costo

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Fuentes consultadas por El Tribuno confirmaron que el próximo domingo el servicio de colectivos será gratuito entre las 8 y las 18.30, con el objetivo de facilitar el traslado de los ciudadanos que deban concurrir a las urnas.

La medida regirá durante toda la jornada electoral y alcanzará a todas las líneas del transporte público de pasajeros. De esta manera, se busca garantizar que las personas puedan movilizarse sin inconvenientes para participar en las elecciones legislativas.

Cabe destacar que será únicamente para mayores de 16 años, los que deberán asentar su tarjeta SAETA en las máquinas validadoras de los coches que mp descontarán el valor del pasaje.

¿Qué se vota?

Las elecciones nacionales legislativas están convocadas para el domingo 26 de octubre de 2025

-Se renovarán 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de la Nación.

-También se elegirán 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación.

- Será la primera vez que se utiliza a nivel nacional la denominada “boleta única de papel” (BUP) en estos comicios.

- Y, para estas elecciones, no habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) nacionales: fueron suspendidas para este turno legislativo.

¿Por qué es importante este comicio?

El resultado definirá el equilibrio político en el Congreso para los próximos años. Al renovar medio parlamento, los comicios sirven como un termómetro del oficialismo y de la oposición.

La participación ciudadana y la facilidad de traslado (como la que busca facilitar la medida de transporte gratuito) pueden incidir en la amplitud de la votación y, por tanto, en la legitimidad del resultado.



