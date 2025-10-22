Escándalo en la Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy le pidió a la AFA reanudar el partido y pagar los gastos de Madryn

Luego de la suspensión del partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, el conjunto jujeño presentó su descargo formal ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La entidad madre del fútbol argentino había otorgado un plazo de 48 horas para que el club explique su versión de los hechos tras el informe del árbitro Lucas Comesaña, quien decidió no continuar el encuentro en el entretiempo por supuestas agresiones y amenazas provenientes del entorno local.

El club solicitó que el encuentro se reanude en el estadio 23 de Agosto, a puertas cerradas, y que asuma los costos de traslado y estadía de la delegación rival. En caso de no prosperar esa opción, pidió que el cotejo se complete en un estadio neutral en Buenos Aires, bajo las mismas condiciones. Como última alternativa, Gimnasia de Jujuy planteó la repetición total del partido, “garantizando la igualdad deportiva”, según expresa el documento elevado al Tribunal de Disciplina de la AFA.

Los argumentos del club y la respuesta a Comesaña

Aunque el descargo completo no fue difundido, fragmentos del texto revelan que el club acompañó su presentación con pruebas, amparos legales y antecedentes de fallos similares en la AFA. En declaraciones a Clarín, el secretario de la institución, Leandro Meyer, negó las acusaciones del árbitro y afirmó que “lo que dijo Comesaña no sucedió”.

“El árbitro eligió agarrarse de un elemento que, dada su contundencia, le posibilitó suspender el partido”, sostuvo Meyer, quien rechazó las versiones sobre un supuesto intento de ingreso al vestuario de Comesaña. “Nunca me aproximé al árbitro; estuvo acompañado en todo momento por la Policía y no existieron situaciones de riesgo”, remarcó el dirigente.

Asimismo, desde la institución jujeña señalaron la existencia de un video donde se observa al árbitro insultando a un pasapelotas, lo que sumaría un nuevo elemento al conflicto.

Qué sigue ahora

El Tribunal de Disciplina de la AFA deberá analizar el descargo de Gimnasia de Jujuy y el informe arbitral antes de emitir una resolución. En juego está la continuidad del equipo en el Reducido, ya que la suspensión del encuentro ocurrió cuando igualaba sin goles ante Deportivo Madryn.

La definición del caso será clave para determinar cómo continuará la competencia y si el conjunto jujeño podrá mantener sus aspiraciones de ascenso.