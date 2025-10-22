¿Donde voto Salta?: Consultá en el padrón electoral para las elecciones nacionales legislativas 2025

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Ya se encuentra disponible el padrón electoral para que los salteños consulten dónde deberán votar en las elecciones legislativas provinciales del próximo 11 de mayo.

Podés verificar tu lugar de votación ingresando tu número de DNI y género en el sitio oficial:

Consultá dónde votás en las elecciones del 11 de mayo. Hace click acá



Qué se vota el 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales 2025

Todas las provincias argentinas participan de la renovación parcial de la Cámara de Diputados de la Nación. Este proceso establece que cada dos años, la totalidad de los distritos eligen la mitad de sus representantes nacionales, conforme al sistema proporcional dispuesto por la ley.