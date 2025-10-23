¿Qué pasa con la salud en Salta? El último informe epidemiológico reveló que las diarreas y enfermedades respiratorias lideran los casos

inicia sesión o regístrate.
El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud Pública de Salta mostró que las diarreas agudas y las enfermedades respiratorias encabezan las estadísticas sanitarias del año. Según los datos oficiales, se notificaron más de 49 mil casos de diarrea y más de 21 mil de infecciones tipo influenza en distintas localidades de la provincia, mientras que la situación del resto de las enfermedades bajo vigilancia se mantiene estable.
Los datos corresponden a la semana epidemiológica (SE) 41, comprendida entre el 5 y el 11 de octubre.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
En Salta se notificaron 49.229 casos de diarrea aguda en lo que va del 2025. En la última semana epidemiológica hubo 1679 personas con esta enfermedad.
Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades transmitidas por alimentos es la siguiente:
· Salmonelosis: Se han notificado 2 casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana, uno en en el departamento Capital y otro en Rosario de Lerma. El acumulado del año es de 29.
· Botulismo del lactante: Se notificó un caso en la última SE. Acumulado 5 casos.
· Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.
Hepatitis Virales
No se registraron casos en la SE 41. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.
De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.
Actualmente hay 3 en estudio y 39 fueron descartados.
Dengue
No se confirmaron casos desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Sindrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 78 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 69 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 9 están en estudio.
Tampoco se han notificado casos positivos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia.
Enfermedades zoonóticas
· Hubo un caso de araneismo. Acumulado: 12 casos
· Se han notificado 14 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 391 casos.
· Se han notificado 22 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 17 en Capital, 1 en San Martín, 1 en Rivadavia y 3 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 723 casos.
· Hubo un caso de ofidismo, de la especie Cascabel. Acumulado: 62 casos
· No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 5 casos
· Se registró 1 caso de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 102 casos
· Se notificaron 4 casos de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 39 casos.
· No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 4 casos
· No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de leptospirosis.
· Hubo un caso de rabia animal. Acumulado: 4 casos
Viruela Símica
No se registraron nuevos casos. El acumulado es de 2 positivos en lo que va del año.
Virus respiratorios
En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Enfermedades Tipo Influenza: 291 casos – Acumulado: 21.409
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 132 casos – Acumulado: 8795
· Neumonía: 121 casos – Acumulado: 7935
· COVID-19: Hubo 9 nuevos casos - Acumulado: 265
La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B, adenovirus y COVID-19.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 56 pacientes hospitalizados y se registró una defunción por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son 10 los óbitos por estas patologías.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado casos de coqueluche. Acumulado 1.
· Se registraron 2 casos de varicela. El acumulado anual es de 421.
· Se han confirmado 2 casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 112 casos.
· No se han notificado casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 29 casos.
· No hubo casos de sarampión.
· No se han registrado nuevos casos de Enfermedad Febril Exantemática. Acumulado: 25 casos
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 33 casos.
· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.
· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 7 casos.
· No hubo casos de lepra. Acumulado: 2 casos.
· No se notificaron casos de micosis profunda.