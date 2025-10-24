Colapinto volvió a destacarse en México: fue más rápido que Gasly en la segunda práctica libre

Franco Colapinto continúa dejando buenas sensaciones en su participación con el equipo Alpine durante el Gran Premio de México. En la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2), el piloto argentino registró un tiempo de 1:18.721, ubicándose en la posición 18, por delante de su compañero Pierre Gasly, quien cerró la tanda en el puesto 20 con 1:19.194.

Más allá de las posiciones, la diferencia entre ambos llamó la atención dentro del box de Alpine. Colapinto logró adaptarse rápidamente al circuito y mantener un ritmo competitivo, mientras que Gasly se vio condicionado por el seteo del auto que había dejado Paul Aron, lo que afectó su rendimiento durante la sesión.

El desempeño del joven argentino sigue generando expectativas. En la FP1 también se destacó entre los pilotos de pruebas, ya que el argentino finalizó 9° y se jugó un test “mano a mano” frente a Paul Aron, su principal rival para ocupar una butaca en Alpine en 2026..

La acción continuará este sábado con la tercera práctica libre y la clasificación, donde se definirá la grilla de partida para el Gran Premio de México, una de las citas más esperadas del calendario.

Los primeros lugares

El neerlandés Max Verstappen volvió a marcar el rumbo en la Fórmula 1 y se adueñó del primer lugar en la segunda práctica libre del Gran Premio de México, disputado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la segunda colocación finalizó Charles Leclerc, quien mantuvo el ritmo competitivo de Ferrari y logró quedarse apenas por detrás del líder, aunque con una diferencia que dejó en evidencia la superioridad del neerlandés.

El tercer puesto fue para una de las grandes promesas a seguir del fin de semana: Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto italiano de Mercedes, que atraviesa su primera temporada completa en la categoría, sorprendió por su consistencia y demostró estar a la altura de los grandes nombres del campeonato.