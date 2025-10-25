Unos 300 docentes se capacitaron en salud mental y acompañamiento

Se dictó en Rivadavia Banda Norte el cuarto módulo de capacitación, que en esta oportunidad tuvo como eje temático "Pedagogía del cuidado y prevención del consumo problemático", del cual participaron alrededor de 300 educadores, entre docentes, directivos, supervisores y docentes bilingües.

En la formación, los docentes recibieron diversas estrategias de cuidado, escucha y acompañamiento en el ámbito escolar, desde un enfoque integral y comunitario. Durante los encuentros, se trabajaron herramientas para el abordaje institucional de situaciones relacionadas con la salud mental, el consumo problemático y la promoción de vínculos saludables. De este modo, se fortaleció el trabajo articulado entre la escuela, la familia y la comunidad.

La capacitación correspondiente al cuarto eje fue dictada por profesionales de distintas áreas, entre ellas la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública y la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La jornada se desarrolló en articulación con las Direcciones de Nivel, la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe, Educación Rural, la localidad de Los Blancos y la Municipalidad de Coronel Juan Solá.

Durante el encuentro, la Lic. Luciana Schaffer, de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, en su exposición subrayó que "muchos de los roles que la escuela tiene en la comunidad son, en sí mismos, acciones de prevención. Una escuela que incluye, que fortalece los lazos y los espacios de diálogo, está previniendo los consumos problemáticos".

Asimismo, el Coordinador de Educación Intercultural Bilingüe, Prof. Álvaro Guaymás, destacó la importancia de la escucha activa y el trabajo articulado para comprender el trasfondo cultural de niños, niñas y adolescentes de las comunidades originarias, y celebró la participación de los docentes egresados del Profesorado de Educación Primaria con orientación en Educación Intercultural Bilingüe.