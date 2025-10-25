PUBLICIDAD

Nacionales

Por las elecciones de este domingo, ¿es feriado el lunes 27?: esto es lo que tenés que saber

Mirá el calendario de feriados en 2025 en esta nota.
Sabado, 25 de octubre de 2025 21:27
Este domingo, de 8 a 18, se llevarán a cabo las elecciones legislativas en el país y hay dudas respecto a si la jornada posterior, el lunes 27, ¿es feriado? , ¿hay clases? Esto es lo que tenés que saber.

Más allá de que algunos colegiosinstituciones organismos puedan dar asueto reducir el horario de atención por una cuestión organizativa y de descanso, la respuesta a esta pregunta habitual es que no hay feriado el lunes 27 de octubre.

¿Hay clases el lunes 27 de octubre luego de las elecciones?

Como ocurre en otros comicios, el operativo de limpieza post electoral se cumple durante el turno mañana del lunes, por los que los alumnos que asisten en ese turno no tendrán clases.

Más allá de esto, como siempre depende de cada jurisdicción la decisión de dictar clases al día siguiente de la elección o si algún turno resulta afectado, por lo que en algunos lugares podría desarrollarse la jornada con total normalidad.

Calendario de feriados 2025 en Argentina

  • Miércoles 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval
  • Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • Jueves 18 y viernes 19: Semana Santa.
  • Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • Viernes 2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.
  • Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17/6).
  • Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • Miércoles 9 de julio: Día de la independencia.
  • Viernes 15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20/11).
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Temas de la nota

