El Tribuno y Radio Salta: cobertura total de las elecciones legislativas

Hoy, El Tribuno y Radio Salta te invitan a vivir una cobertura integral, en vivo y en todas las plataformas, de las elecciones legislativas 2025, una jornada que será decisiva para el futuro político del país.

Desde las primeras horas de la mañana y hasta la medianoche, un gran equipo de periodistas, analistas y productores acompañará el minuto a minuto del comicio, con transmisiones en vivo por streaming, móviles desde distintos puntos de la provincia, entrevistas exclusivas, invitados especiales, análisis político y gráficos explicativos.

El streaming en YouTube de El Tribuno será el eje central de la cobertura: móviles en tiempo real, reportes desde las escuelas de toda la provincia, la voz de los votantes, y la presencia de los principales candidatos y referentes políticos, que analizarán los resultados a medida que se conozcan los primeros datos oficiales.

La mirada periodística de El Tribuno —con la experiencia de sus cronistas y analistas— permitirá entender cómo vota Salta, qué está en juego en el Congreso y qué impacto nacional tendrán los resultados.

Durante las últimas semanas, los protagonistas de la campaña electoral pasaron por la redacción de El Tribuno, donde dialogaron en profundidad sobre sus propuestas y visiones de país.

Esas entrevistas —realizadas en el marco de una producción multimedia especial— alcanzaron gran repercusión en redes sociales, con miles de reproducciones, comentarios y debates que reflejaron el interés ciudadano por la elección legislativa.

Cristal Pardo, Nelson Colque y Daniel Chocobar, los conductores de la tarde.

En paralelo, el diario impreso ofreció una serie de informes especiales, con datos, contexto y análisis, para que los lectores puedan entender los temas centrales que definirán el nuevo mapa político del país.

Mañana, la edición en papel incluirá una cobertura ampliada con el repaso de los principales candidatos, la participación electoral y los resultados distrito por distrito.

Fiel a su estilo, El Tribuno propone una cobertura con mirada local y profundidad nacional, combinando el ritmo de la actualidad con el rigor del periodismo explicativo: gráficos, mapas, datos de participación, resultados comparativos y la lectura experta de los analistas.

En Radio Salta también habrá un fuerte despliegue para acompañar la votación de los candidatos de una elección que cambiará el rumbo político del país. Todo el movimiento se puede seguir también en las redes sociales.

El ciclo especial incluirá la participación de los equipos de Radio Salta y El Tribuno. Los productos están pensandos para los diferentes públicos y canales: como Instagram, TikTok, Equis, Facebook, WhtasApp, y otras redes sociales.

Además, el público podrá participar y enviar sus consultas a través de las redes de El Tribuno, donde habrá actualizaciones constantes, fotos, clips y fragmentos destacados de las entrevistas y debates.

Las elecciones legislativas 2025 definirán la nueva composición del Congreso y marcarán el rumbo político del país.

En Salta, más de 1,1 millón de electores están habilitados para votar en una elección que renovará tres bancas en Diputados y tres en el Senado nacional.

Desde las 8 de la mañana hasta el cierre de la jornada, El Tribuno y Radio Salta estarán en vivo para que no te pierdas ningún detalle de un domingo que será histórico.

.