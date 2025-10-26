PUBLICIDAD

26 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Salta

Elecciones 2025: Gabriela Flores, Carlos Zapata y Bernardo Biella, los nuevos diputados nacionales por Salta 

Con el 38,38% de los votos, La Libertad Avanza se quedó con dos de las tres bancas que Salta renovaba en Diputados y colocó a María Gabriela Flores y Carlos Zapata. El frente Primero los Salteños, con el 33,22%, logró una banca para Bernardo Biella.
Domingo, 26 de octubre de 2025 22:20
La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas nacionales y se quedó con dos de las tres bancas que Salta renovaba este domingo en la Cámara de Diputados de la Nación. Con el 38,38% de los votos, el espacio libertario logró los escaños para María Gabriela Flores y Carlos Raúl Zapata, quien además renueva su banca en el Congreso como representante del oficialismo libertario.

El frente Primero los Salteños, liderado por Bernardo Biella, alcanzó el 33,22% de los sufragios y obtuvo la tercera banca nacional en juego. La distribución de los escaños se definió mediante el sistema D’Hondt, que asigna los cargos de forma proporcional a la cantidad de votos recibidos por cada fuerza política.

Más atrás se ubicaron Fuerza Patria, con el 12,22%, el Partido de la Victoria con el 6,57%, y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, que obtuvo el 3,22%. Ninguna de estas agrupaciones alcanzó el umbral necesario para competir por las bancas nacionales.

Con este resultado, La Libertad Avanza consolida su crecimiento electoral en el norte argentino y mantiene su representación en la Cámara baja, mientras que Primero los Salteños logra su primer escaño nacional. Desde diciembre, Flores, Zapata y Biella serán los nuevos representantes de Salta en el Congreso de la Nación.

