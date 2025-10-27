Salta: resultados para la categoría Senadores nacionales

inicia sesión o regístrate.
La Libertad Avanza (LLA) se impuso con contundencia en Salta en las elecciones legislativas 2025 para el Senado nacional. Con el 88,35% de las mesas escrutadas, el espacio obtuvo el 41,65% de los votos -equivalentes a 255.137 sufragios- y se aseguró dos de las tres bancas que la provincia renueva este año.
🗳️ RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 — SENADORES NACIONALES (SALTA)
|Departamento
|Escrutado (%)
|Agrupación con más votos
|Primero los Salteños (%)
|La Libertad Avanza (%)
|Fuerza Patria (%)
|Partido de la Victoria (%)
|General José de San Martín
|95,25
|Primero los Salteños
|31,65
|29,18
|—
|20,25
|Orán
|97,70
|La Libertad Avanza
|25,71
|39,13
|16,98
|—
|Anta
|94,92
|Primero los Salteños
|31,07
|30,69
|25,04
|—
|Cachi
|100
|La Libertad Avanza
|32,00
|39,46
|14,24
|—
|Cafayate
|100
|La Libertad Avanza
|23,81
|39,71
|19,26
|—
|Capital
|97,99
|La Libertad Avanza
|25,06
|47,42
|11,40
|—
|Cerrillos
|99,25
|La Libertad Avanza
|26,80
|46,75
|12,27
|—
|Chicoana
|98,26
|La Libertad Avanza
|28,17
|46,12
|11,38
|—
|General Güemes
|95,26
|La Libertad Avanza
|27,17
|39,76
|16,46
|—
|Guachipas
|96,07
|Primero los Salteños
|41,92
|39,14
|11,14
|—
|Iruya
|94,78
|Primero los Salteños
|45,95
|26,08
|21,36
|—
|La Candelaria
|100
|Primero los Salteños
|42,53
|25,54
|26,67
|—
|La Caldera
|98,08
|La Libertad Avanza
|25,58
|48,55
|12,01
|—
|La Poma
|85,36
|Primero los Salteños
|38,14
|30,16
|22,17
|—
|La Viña
|100
|Primero los Salteños
|42,45
|41,02
|7,99
|—
|Los Andes
|100
|Primero los Salteños
|41,37
|41,01
|9,51
|—
|Molinos
|100
|Primero los Salteños
|50,75
|35,29
|7,73
|—
|Metán
|94,49
|La Libertad Avanza
|34,50
|38,52
|11,31
|—
|Rosario de la Frontera
|94,12
|Primero los Salteños
|30,60
|28,85
|21,79
|—
|Rosario de Lerma
|98,37
|La Libertad Avanza
|34,58
|44,62
|9,11
|—
|Rivadavia
|99,46
|Primero los Salteños
|30,44
|—
|23,48
|25,41
|San Carlos
|93,49
|Primero los Salteños
|45,13
|30,72
|14,30
|—
|Santa Victoria
|62,77
|Primero los Salteños
|50,91
|32,32
|9,31
|—