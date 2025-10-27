PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
27 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones 2025
Wall Street
Elecciones legislativas nacionales 2025
Rescate en el Cerro Pacuy
Armas de fuego secuestradas
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones legislativas nacionales 2025
Elecciones 2025
Wall Street
Elecciones legislativas nacionales 2025
Rescate en el Cerro Pacuy
Armas de fuego secuestradas

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Salta: resultados para la categoría Senadores nacionales

Lunes, 27 de octubre de 2025 05:06
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Libertad Avanza (LLA) se impuso con contundencia en Salta en las elecciones legislativas 2025 para el Senado nacional. Con el 88,35% de las mesas escrutadas, el espacio obtuvo el 41,65% de los votos -equivalentes a 255.137 sufragios- y se aseguró dos de las tres bancas que la provincia renueva este año.

Primero los Salteños, liderado por Flavia Royón, alcanzó el 27,86% (170.649 votos) y logró retener la tercera banca.

🗳️ RESULTADOS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 — SENADORES NACIONALES (SALTA)

Departamento Escrutado (%) Agrupación con más votos Primero los Salteños (%) La Libertad Avanza (%) Fuerza Patria (%) Partido de la Victoria (%)
General José de San Martín 95,25 Primero los Salteños 31,65 29,18 20,25
Orán 97,70 La Libertad Avanza 25,71 39,13 16,98
Anta 94,92 Primero los Salteños 31,07 30,69 25,04
Cachi 100 La Libertad Avanza 32,00 39,46 14,24
Cafayate 100 La Libertad Avanza 23,81 39,71 19,26
Capital 97,99 La Libertad Avanza 25,06 47,42 11,40
Cerrillos 99,25 La Libertad Avanza 26,80 46,75 12,27
Chicoana 98,26 La Libertad Avanza 28,17 46,12 11,38
General Güemes 95,26 La Libertad Avanza 27,17 39,76 16,46
Guachipas 96,07 Primero los Salteños 41,92 39,14 11,14
Iruya 94,78 Primero los Salteños 45,95 26,08 21,36
La Candelaria 100 Primero los Salteños 42,53 25,54 26,67
La Caldera 98,08 La Libertad Avanza 25,58 48,55 12,01
La Poma 85,36 Primero los Salteños 38,14 30,16 22,17
La Viña 100 Primero los Salteños 42,45 41,02 7,99
Los Andes 100 Primero los Salteños 41,37 41,01 9,51
Molinos 100 Primero los Salteños 50,75 35,29 7,73
Metán 94,49 La Libertad Avanza 34,50 38,52 11,31
Rosario de la Frontera 94,12 Primero los Salteños 30,60 28,85 21,79
Rosario de Lerma 98,37 La Libertad Avanza 34,58 44,62 9,11
Rivadavia 99,46 Primero los Salteños 30,44 23,48 25,41
San Carlos 93,49 Primero los Salteños 45,13 30,72 14,30
Santa Victoria 62,77 Primero los Salteños 50,91 32,32 9,31

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD