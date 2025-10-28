La mamá del niño con huesos de cristal: "Ya no hay nada que le calme los dolores"

María es la mamá de Bautista, el niño salteño con huesos de cristal. Ellos tienen que viajar nuevamente a Buenos Aires para sus controles en el hospital Garrahan.

Para el próximo 11 de noviembre tienen el turno en el nosocomio porteño por lo que siempre parten dos o tres días antes. Bautista está bastante dolorido, no hay forma de calmar su dolores, cada vez está con más calmante y con mayor frecuencia. Sus dolores ya son crónicos, en la cadera, los pies se le hinchan; todo le duele, en general. Todas las prótesis que tenía se le están moviendo.

La prótesis de la pierna del muslo derecho se le salió, literal, casi todo. Está afuera en la piel, rasgando la piel y se le desconectó otro clavo del pie, del tobillo, eso también le está afectando mucho. Hace que sus pies se hinchen, por lo que su situación es preocupante; ya no hay nada que lo calme.

"No hay nada que le calme los dolores. Yo también estoy destrozada, en el sentido anímico, porque me imagino lo que es estar con dolor todo el día, todo el tiempo en cama, es como tremendo", dijo María en diálogo con El Tribuno.

Bautista es un niño que tiene 15 años que tiene que viajar cada dos para que le realicen estudios y controles porque padece osteogénesis imperfecta (huesos de cristal) por la cual ha necesitado varias cirugías debido a la fragilidad de sus huesos. En 2024 se sometió a una compleja cirugía de más de 10 horas en el Hospital Garrahan para corregir la desviación de su columna vertebral. Muchas de esas prótesis se están moviendo

"Hay que controlarlo cada tres meses para ver si el clavo que se movía de una forma. El mes pasado se ha corrido mucho más y esté afectando otra parte del cuerpo, porque cuando ella siente dolores o muchos dolores, por ahí es el mismo movimiento y se va afectando otra parte de su cuerpo. La cadera le duele mucho, toda la parte de la pierna, el muslo, le duele la espalda. O sea, son dolores ya severos, diarios, todo el día, toda la noche.Yo trato de evitar las morfinas, pero no sé ya qué hacer.

Gastos

María y Bautista necesitan recursos no sólo para el día a día sino también para viajar a los controles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Para movernos allá, para todos los gastos que están ocurriendo acá, pues yo la verdad estoy superada. Me salió una prediabetes, que todavía no me hice los estudios porque no me da el tiempo, porque salgo a limpiar como puedo. A Bauti se le cocina aparte, usa pañales, usa muchas toallitas húmedas, le pongo cremas especiales que son costosas. O sea, son muchas cosas que todos los días lo gasto. la situación ya me está superando, porque no la plata no alcanza. Y cada dos meses tenemos los viajes", dijo María.

Para quien quiera ayudar primero hay que comunicarse con María marcando el 3874684554. El alias de la cuenta para ayudar es: juntospor bauti

María tiene a otros hijos a quien cuidar también.

En Buenos Aires ellos se mueven todo el tiempo en automóviles alquilados porque Bauti no puede subir al colectivo.

En este momento tiene fractura a la cadera, tiene salido el coxis, tiene salido el clavo de la pierna y está desconectado un clavo del tobillo; todo eso tienen que ver los médicos.

Hay que pensar en la comida y en todos los medicamentos que le dan, más pañales, más recetas. Es por eso que María apela siempre a la solidaridad del pueblo de Salta para que la ayuden.