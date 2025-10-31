Barrio Santa Ana I: el hombre hallado muerto esta mañana tiene unos 65 años y tenía un arma a su lado

Una vez que Diario El Tribuno dio a conocer la información, un fuerte operativo policia se desplegó esta mañana en el barrio Santa Ana I, luego del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 65 años. El hecho se registró en un sector con abundante arboleda y escasa visibilidad, donde un oficial de la comisaría local alertó a sus superiores sobre el hallazgo de un cuerpo cuando ingresaba a la Comisaría a cumplir con su función. Un vecino le contó a este matutino a través de la red social WhatsApp que se escuchó una "detonación de arma de fuego" y que el observó una mancha de sangre cerca del cuerpo del hombre.

El comisario inspector Flavio Peloc, quien estuvo al frente en el procedimiento, explicó que fue un oficial de la dependencia quien encontró al hombre ya sin signos vitales. “El cuerpo fue hallado en una zona muy oscura, al acercarse se constató que la persona ya había fallecido. Se encontró un arma de fuego muy cerca del cuerpo”, informó el jefe policial.

Personal del Samec llegó hasta el lugar, aunque solo pudo constatar el deceso. En el sitio trabajaron luego peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes levantaron evidencias y dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

“Por el momento todo es materia de investigación. Ya se logró identificar al hombre y estamos en proceso de notificar a la familia, por lo que se resguardará su identidad hasta tanto se concrete ese paso”, añadió Peloc.

Una camioneta forense del CIF realizó el levantamiento del cuerpo cerca del mediodía, mientras los investigadores trabajaban en el relevamiento de testigos y la recolección de restos balísticos.

La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas interviene en el caso y ordenó la autopsia médico-legal, que permitirá establecer con precisión la causa de muerte y si existió participación de terceros.

La Policía mantiene un hermetismo total mientras avanza la investigación.