Hallan a un hombre con un disparo en la cabeza frente a un cajero automático en Santa Ana I

Un fuerte estruendo quebró la calma de las primeras horas de este viernes en el barrio Santa Ana I, cuando un vecino escuchó lo que creyó ser la caída de un objeto pesado. Al asomarse, descubrió una escena estremecedora: un hombre yacía en el suelo, con una herida de bala en la cabeza y un charco de sangre junto al cuerpo.

El hecho ocurrió al lado del cajero automático ubicado sobre una de las calles principales del barrio (calle Perú y Lotufo), a escasos metros de la Comisaría 8ª de la zona sur de la capital salteña. Según el testimonio de un vecino que alertó al diario El Tribuno a través de WhatsApp, “El cuerpo todavía está tirado al lado del cajero. Es una imagen dantesca, teniendo en cuenta que es la hora en que los chicos se preparan para ir al colegio y los adultos para ir a trabajar”.

Las primeras informaciones indican que el hombre aún no fue identificado oficialmente. Personal de la Policía de Salta y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabaja en el lugar, delimitando la escena y recabando pruebas que permitan esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con versiones preliminares, los investigadores analizan dos hipótesis: que el hombre se haya quitado la vida en ese sitio o que haya sido víctima de un asalto cuando intentaba retirar dinero del cajero. “No pude observar ninguna arma,, solo un charco de sangre. Tampoco me acerqué mucho. La Policía ya está en el lugar”, detalló la misma fuente.

Peritos del CIF realizan las primeras pericias para determinar la trayectoria del disparo y recolectan imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el sector. En tanto, los efectivos mantienen la zona acordonada mientras se aguarda la llegada del fiscal de turno de Graves atentados contra las personas, quien ordenará el traslado del cuerpo para la autopsia correspondiente.

El hallazgo generó conmoción entre los vecinos, quienes permanecen expectantes ante el movimiento policial en un punto tan concurrido del barrio. “Es muy fuerte ver algo así tan temprano, justo al lado de un cajero por donde todos pasamos”, comentó una mujer que vive en la zona.

A esta hora, la Policía mantiene bajo reserva la identidad del hombre y continúa trabajando para determinar si se trató de un homicidio o de un suicidio ocurrido en plena vía pública.

