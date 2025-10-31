VIDEO Marley debutó en MasterChef Celebrity y se robó el show con su humor y talento culinario

Alejandro “Marley” Wiebe debutó este jueves en las cocinas de MasterChef Celebrity y, fiel a su estilo, no pasó desapercibido. El conductor, que ingresó al certamen como reemplazo de Maxi López, demostró que además de conducir realities, también puede protagonizarlos con soltura y humor.

El exfutbolista se encuentra de viaje en Suiza, acompañando a su pareja, por lo que decidió confiar su delantal a Marley. Fue Wanda Nara, conductora del ciclo, quien lo presentó ante el jurado y los demás participantes, generando expectativa por su desempeño.

“Somos muy parecidos”, bromeó Marley al explicar por qué Maxi lo eligió como reemplazo. “En una época nos decían que teníamos un look similar, y también me dicen que soy muy parecido a tu papá”, le dijo a Wanda, desatando risas en el estudio. Ella respondió con rapidez: “Y sí, si no tenía que venir un familiar”.

Con su característico humor, Marley aseguró que se parece “a toda la gente que la rodea” y en su confesional lanzó una divertida advertencia al jurado, compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui: “Tengo un video de Betular cantando Ariana Grande hace muchos años. Me llega a echar y va el video”, dijo entre risas.

En su plato debut, el conductor presentó un original “frog fusion”, unas croquetas de lenteja coral con espinaca y rana a la plancha. Pese al escepticismo inicial de algunos, el jurado elogió su trabajo. La única observación fue sobre el dip de acompañamiento, pero el balance general fue más que positivo.

Tras la degustación de todos los platos, el jurado decidió que Marley subiera al balcón, reconociendo su propuesta como una de las mejores de la noche. Así, el conductor no solo cumplió con creces el reemplazo, sino que demostró que también puede brillar del otro lado de la cocina.

Con su espontaneidad y carisma, Marley volvió a confirmar que, donde esté, siempre logra convertirse en el alma del show.

