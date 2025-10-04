Gimnasia y Tiro en el reducido de la Primera Nacional: su próximo rival y el sueño del ascenso

Gimnasia y Tiro venció este sábado a Racing de Córdoba por 2 a 1 y ya piensa en el reducido de la Primera Nacional, la instancia que definirá el segundo ascenso a la Liga Profesional. El albo cumplió con una muy buena campaña dentro de un torneo muy difícil, con 13 victorias, 12 empates y 9 derrotas, con 11 goles de diferencia a favor.

El albo finalizó en el cuarto puesto de la zona A, por lo tanto, y de acuerdo al reglamento, iniciará el play-off contra el quinto de la zona B, que se definirá este domingo desde las 15.30.

Por el momento, el rival de Gimnasia y Tiro es Chaco For Ever, pero si se dan otros resultados podría ser Gimnasia de Jujuy, el Temperley que dirige Rubén Forestello y, en menor medida, Agropecuario.

Con cualquiera de estos rivales definirá como local en un partido único, incluso tendrá ventaja deportiva. Este primer partido del reducido es como una instancia de octavos de final.

Así se juega el Reducido de la Primera Nacional

En la primera ronda (octavos de final), jugarán los primeros siete de cada zona -los primeros jugarán la final del primer ascenso- y los cruces serán:

2°A vs 8°B

3°A vs. 7°B

4°A vs. 6°B

5°A vs. 5°B

6°A vs. 3°B

7°A vs. 2°B

Esta instancia será a partido único y el mejor ubicado contará con localía y ventaja deportiva, por lo que el dueño de casa pasaría de ronda con un empate.

Cuartos, semifinal y final

n cuartos de final, a los siete clasificados se les suma el perdedor de la final. Allí se arma una tabla general y se vuelven a emparejar igual que en 8vos.

La semifinal será de ida y vuelta, con ventaja deportiva para el mejor ubicado, que define como local.

La final se jugará a doble partido y el equipo mejor ubicado en la tabla definirá la serie como local, aunque sin ventaja deportiva, por lo que en caso de mantenerse la igualdad en los 90 minutos, todo se decidirá desde los doce pasos.