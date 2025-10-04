¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
33°
4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

ciencia
Trata de personas
Mauricio Macri
Javier Milei
Luis Caputo
Salta
Papa León XIV
Salta
Primera Nacional
ciencia
Trata de personas
Mauricio Macri
Javier Milei
Luis Caputo
Salta
Papa León XIV
Salta
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Gimnasia y Tiro venció a Racing de Córdoba 2 a 1 y clasificó en el cuarto puesto de la zona A de la Primera Nacional

El equipo salteño le dio vuelta el resultado a la academia cordobesa con goles de Birge e Ivo Cháves. Ahora espera por el quinto de la zona B, que podría ser Gimnasia de Jujuy o Chaco For Ever.
Sabado, 04 de octubre de 2025 17:46
Los jugadores del albo celebran con sus hinchas en Nueva Italia. Foto: Prensa Gimnasia y Tiro
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Gimnasia y Tiro consiguió otro muy buen triunfo como visitante, esta vez por 2 a 1 sobre Racing, en Córdoba, por la última fecha de la zona A de la Primera Nacional. Esta victoria lo afirmó en el cuarto puesto de la zona A y arrancará el reducido del segundo ascenso como local. El rival podría ser Gimnasia de Jujuy o Chaco For Ever.

El conjunto salteño comenzó abajo en el marcador ya que Manuel Guanini puso en ventaja a la academia a los 12 minutos de la primera etapa.

 

El equipo de Teté Quiróz igualó por intermedio de Matías Birge, a los 33, y lo dio vuelta a los 46 con un tanto de cabeza del capitán Ivo Cháves.

El volante guapeó ante la salida de un defensor, ganó el balón, llegó hasta el arquero Rougier y definió cruzado para el 1 a 1. Y cuando la primera etapa finalizaba, el capitán apareció sin marcas para cabecear luego de un tiro libre, y poner el 2 a 1.

El festejo de Matías Birge en el empate parcial del albo. Foto:Prensa Gimnasia y Tiro

En el complemento, el albo tuvo la posibilidad de aumentar el marcador, pero también pudo haber sufrido el empate. Las cosas se simplificaron cuando el defensor Calderón vio la roja en el conjunto cordobés.

Al finalizar el partido, los jugadores del albo celebraron con los hinchas que estuvieron presentes en Nueva Italia, la muy buena campaña realizada en la fase regular, el cuarto puesto y la posibilidad luchar en el play-off por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

 

 

Las principales incidencias de Racing de Córdoba vs. Gimnasia y Tiro

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD