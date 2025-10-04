Falleció la mujer que estaba internada en grave estado: descartan signos de abuso o violencia

La mujer que había sido internada en grave estado el pasado lunes, tras sufrir una descompensación en una reunión con dos hombres, falleció este sábado en el hospital San Bernardo.

El deceso fue confimado por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, mientras continúa con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del caso.

Según la información oficial, la mujer fue trasladada en un vehículo particular al Centro de Salud de Villa Primavera y, debido a la gravedad de su estado, fue derivada al hospital San Bernardo, donde permaneció internada con pronóstico reservado hasta su fallecimiento.

Los dos hombres que la acompañaban declararon ante la Fiscalía y permanecen a disposición.

De acuerdo al informe preliminar de autopsia, se descartaron signos de abuso sexual u otro tipo de violencia física.

La fiscal Sodero Calvet ordenó la intervención de la Unidad de Investigación UGAP y de personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes continúan reuniendo elementos para esclarecer lo sucedido. Por el momento, se mantiene la reserva sobre mayores detalles para no entorpecer la investigación en curso.