26°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
condena por corrupción
caso nahir viazzi klimasaukas
Canasta básica
Especial
Mujer golpeada
Senado de la Nación
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Policiales

Investigan la misteriosa aparición de una mujer en grave estado en un centro de salud

La mujer había sido trasladada por dos hombres a un centro de salud y permanece internada en el Hospital San Bernardo con pronóstico reservado.
Jueves, 02 de octubre de 2025 14:14
Una mujer en grave estado de salud fue trasladada el lunes por la mañana al Centro de Salud de Villa Primavera y, debido a la urgencia de su cuadro, derivada en código rojo al hospital San Bernardo, donde continúa internada con pronóstico reservado.

La víctima llegó en un vehículo particular acompañada por dos hombres, con quienes se habría reunido previamente. Su condición motivó la inmediata atención médica y posterior traslado a un centro de mayor complejidad.

La investigación incluye el análisis de cámaras de seguridad, la toma de testimonios y otras diligencias, lo que permitió identificar a los dos hombres que la acompañaban. Con esos datos también se logró establecer la identidad de la mujer y notificar a sus padres sobre lo ocurrido.

La causa quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien dispuso que la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) lleve adelante las tareas investigativas.

