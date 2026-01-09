Salvador Mazza: el intendente chocó contra una vaca en la ruta nacional 34

El intendente de Salvador Mazza protagonizó un accidente vial durante la noche del miércoles en la Ruta Nacional 34, a la altura del paraje Caraparí, una zona donde la presencia de animales sueltos suele generar situaciones de riesgo.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el jefe comunal se trasladaba en una camioneta de la flota municipal cuando un animal vacuno ingresó de manera repentina a la calzada. El conductor no logró evitar el impacto y el vehículo sufrió daños importantes en la parte delantera.

Tras el choque, intervinieron efectivos policiales y equipos de emergencia para asistir a los ocupantes. Fuentes locales señalaron que el intendente no presentó lesiones de gravedad y fue atendido de forma preventiva por personal sanitario.

Desde canales oficiales del municipio indicaron que sufrió lesiones leves. En tanto, distintos portales señalaron que fue trasladado al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal para realizar controles médicos.

El hecho volvió a poner en foco un reclamo recurrente de quienes circulan por el norte provincial: la presencia de ganado suelto sobre la Ruta Nacional 34, una situación denunciada en reiteradas oportunidades en el departamento General San Martín.