Expectativa por posibles liberaciones de argentinos

Familiares de personas detenidas en Venezuela aguardaban anoche en Buenos Aires novedades concretas luego de que autoridades del oficialismo venezolano anunciaran la inminente liberación de un número no precisado de personas privadas de la libertad en distintos centros del país caribeño. La atención está puesta especialmente en la situación de dos ciudadanos argentinos detenidos por el régimen venezolano: el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, y generó una inmediata movilización de familiares de detenidos argentinos y venezolanos residentes en el país. Poco después, se congregaron en el Centro Venezolano-Argentino de Buenos Aires, donde permanecieron a la espera de información oficial que permita confirmar si las liberaciones incluyen a sus allegados.

Ninguna comunicación oficial

"Ya quiero ese abrazo, ya quiero la noticia de que va a estar con nosotros. Es por lo que he estado luchando durante 13 meses", expresó a la agencia EFE María Alexandra Gómez, pareja de Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024. La mujer reclamó que el proceso de liberaciones no sea parcial y pidió que alcance a todas las personas detenidas por razones políticas. También señaló que, hasta el momento, no recibió ningún tipo de comunicación oficial sobre la situación del gendarme argentino.

Gallo fue detenido tras ingresar a Venezuela desde Colombia y quedó incomunicado con su familia. El régimen lo acusó de actividades terroristas, al vincularlo con un presunto complot para atentar contra Delcy Rodríguez. Ante esta situación, el Gobierno argentino presentó en enero de 2025 una denuncia formal ante la Corte Penal Internacional, al considerar que su detención constituye una desaparición forzada.

El caso de Giuliani

La incertidumbre también rodea el caso de Germán Giuliani, un abogado argentino detenido entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 luego de viajar a Venezuela por cuestiones laborales. Su esposa, Virginia Rivero, manifestó que vive las últimas horas "con mucha ansiedad" y con la esperanza de que el anuncio oficial se traduzca en la liberación de su esposo.

"El domingo es su cumpleaños y tengo mucha fe de recibir un llamado que me diga que ya está bien y que vuelve a casa", expresó Rivero. Según relató, las autoridades venezolanas acusan a Giuliani de terrorismo, narcotráfico y mercenarismo, cargos que su entorno rechaza y que, hasta ahora, no han sido acompañados por información pública sobre el estado del proceso judicial.

"Es una gran noticia"

En paralelo a la expectativa de las familias, el reclamo por la liberación de los detenidos argentinos llegó al plano político. La dirigente de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que el oficialismo argentino sigue "de cerca" los anuncios realizados por el régimen venezolano y reiteró el pedido para que Gallo y Giuliani sean liberados.

"Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias", expresó Bullrich en su cuenta de X. La dirigente sostuvo además que estas decisiones se producen en un contexto de fuerte presión internacional sobre el gobierno venezolano.

Mientras tanto, en Buenos Aires, familiares de detenidos continúan reuniéndose y compartiendo información fragmentaria, en un clima marcado por la ansiedad y la falta de certezas. Muchos de ellos aseguran no haber recibido comunicaciones oficiales y dependen de anuncios públicos.