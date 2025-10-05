Rosario Central vs. River Plate EN VIVO, minuto a minuto: el canalla y el millonario empatan en el Gigante de Arroyito

River Plate visita a Rosario Central para disputar el encuentro por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Miguel Borja había puesto en ventaja al millonario a los 10 minutos del primer tiempo y lo igualó Franco Ibarra (a los 21)

El “Millonario” llega a este compromiso después de una dura derrota por 2-1 frente a Deportivo Riestra en condición de local por el torneo doméstico. En aquel duelo, su único tanto llegó de la mano del mediocampista Giuliano Galoppo. Sin embargo el partido más reciente que tuvieron los dirigidos por Marcelo Gallardo fue el del pasado jueves ante Racing, por Copa Argentina, en ese mismo estadio donde ganó 1 a 0 y avanzó a semifinales.

Por otro lado, el “Canalla” viene con un contundente triunfo por 3-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Los tres goles fueron realizados por el centro delantero Alejo Véliz, el mediocampista Enzo Giménez y el extremo Ángel Di María.

Las formaciones de ambos equipos y los detalles del partido

Torneo Clausura 2025

Fecha 11- Grupo B

Rosario Central- River Plate

Árbitro: Sebastian Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Diego Verlotta

Estadio: Gigante de Arroyito