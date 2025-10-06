Espert también renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados

José Luis Espert renunció a la comisión de Presupuesto de Diputados. El diputado de La Libertad Avanza era el presidente de este cuerpo legislativo, del que el kirchnerismo impulsaba su desplazamiento. Desde el oficialismo impulsarán a Alberto “Bertie” Benegas Lynch para reemplazar al economista. Se trata de una comisión clave, por la que debe pasar el debate del Presupuesto 2026.



El legislador tomó esta decisión después de bajarse de la candidatura, en medio de la escalada de tensión por el vínculo con el empresario, Federico “Fred” Machado, detenido por narcotráfico.

Espert le anunció su decisión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a través de una nota: “Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa”.

La oposición buscará expulsar a José Luis Espert de la Cámara de Diputados

Para este miércoles está convocada una extensa sesión en Diputados, en la que la oposición intentará expulsar a Espert de la Cámara Baja, como anticipó TN. Se trata de un proyecto de la legisladora de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, junto a los exlibertarios que integran el bloque Coherencia.

Las acusaciones son que el nombre de Espert “figura en registros vinculados al narcotráfico y el fraude financiero”, lo que dijeron que “constituye una inhabilidad moral sobreviniente, tal como lo establece el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

Otro de los legisladores del bloque K, Pablo Carro, planteó que Espert debería renunciar también a su banca, al advertir en declaraciones a Yo no fui, por Radio Con Vos: “Más tarde o temprano es lo que vamos a estar discutiendo, con seguridad".