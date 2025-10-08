Una médica del Garrahan fue doblemente premiada en Alemania en el Congreso Internacional de Trasplante Pediátrico

La médica del servicio de Trasplante Hepático del Hospital Garrahan María Julia Minetto recibió dos premios que la destacan por su promisorio futuro e incentivan su continua formación en la especialidad. El reconocimiento fue otorgado por la Asociación Internacional de Trasplante Pediátrico (IPTA), en el marco del 13º congreso internacional que se celebró en Berlín, Alemania, entre el 18 y el 21 de septiembre.

Una de las condecoraciones, “Future leader in trasplantation career development award”, destaca su trayectoria en el área de trasplantes pediátricos por su potencial futuro. La otra, le permitió realizar una rotación en el Hospital Universitario La Paz de Madrid para formarse en trasplante de intestino y multivisceral. Esta experiencia ya la está concretando en la capital española y espera que los conocimientos adquiridos puedan ser aplicados en el Garrahan.

“Esta distinción ayuda a mantener la motivación para seguir aprendiendo y esforzándome e intentar ser mejor profesional para nuestros pacientes. Significa que una va por el camino correcto. Además, para el servicio es muy importante que todos sus miembros podamos seguir progresando y formándonos en técnicas de avanzada en centros de referencia a nivel mundial”, celebró la facultativa.

Más allá de los reconocimientos individuales, Minetto enfatizó en el trabajo multidisciplinario que caracteriza a los equipos de trasplante del Garrahan. Por eso, destacó la importancia de pertenecer a un servicio que “siempre quiere hacer más y mejorar por y para los pacientes, ese es el objetivo principal. Además, en ese camino de ser mejores fomenta e incentiva la formación de sus integrantes”.

En esta ocasión, los integrantes del servicio de Trasplante Hepático presentaron en la IPTA cuatro trabajos en los que se muestran los resultados de las tareas diarias. Los temas abordados fueron atresias de vías biliares complicadas, adecuación de la técnica quirúrgica de donante vivo para trasplante hepático pediátrico, fallas hepáticas tratadas con tratamientos innovadores que evitan el trasplante y la estratificación de riesgo inmunológico pretrasplante a nivel molecular según la discordancia entre donante y receptor.

“Los temas interesaron y gustaron”, afirmó la médica. “Tanto nuestros trabajos de investigación como los resultados obtenidos en la práctica son comparables con los de los centros internacionales de referencia”, completó Minetto.