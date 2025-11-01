La Policía Vial retuvo 19 motos y sancionó a conductores por realizar picadas en la vía pública

En el marco del trabajo de cooperación con el municipio Capital, esta madrugada, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial llevaron a cabo un procedimiento debido a la presencia de motociclistas realizando picadas y maniobras peligrosas sobre la avenida Ingeniero Mario Banchik de la Capital.

La alerta fue emitida por vecinos de la zona al Sistema de Emergencias 911. Se retuvieron 19 motocicletas y se sancionaron a los conductores conforme a lo estipulado en la Ordenanza Municipal 14395/12.

La Policía de Salta refuerza su compromiso de velar por el cumplimiento de las normas viales, infraccionando a todo aquel que participe u organice competencias no autorizadas de destrezas en la vía pública