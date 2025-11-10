Una mujer recibió una corona fúnebre con su nombre y la justicia investiga a su expareja

La Justicia de Salta investiga un episodio de amenaza de muerte que conmocionó a la comunidad de Cerrillos. Una mujer denunció haber recibido una corona fúnebre con su nombre impreso, colocada en el alambrado del jardín de infantes donde concurre su pequeña hija.

El hecho se conoció cuando la víctima, identificada como Jéssica N. Juárez, publicó en sus redes sociales imágenes del siniestro hallazgo. En la corona de flores blancas se podía leer la inscripción “Q.E.P.D.”, siglas que significan Que en paz descanse. La escena fue interpretada como un mensaje directo de intimidación.

“Tengo miedo por mis hijos, no quiero que me pase nada”, expresó la mujer en un mensaje que rápidamente se viralizó. En su testimonio, señaló que su expareja, a quien denunció reiteradas veces por violencia de género, sería el principal sospechoso de la amenaza.

Investigación de oficio

Tras la difusión pública del caso, la fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, tomó conocimiento de los hechos y dispuso iniciar una investigación de oficio. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal ordenó medidas urgentes y una consigna policial fija en el domicilio de la víctima, con el objetivo de resguardar su integridad física y la de sus hijos.

La fiscalía también solicitó pericias sobre la corona fúnebre, revisión de cámaras de seguridad cercanas al jardín y declaraciones testimoniales para identificar a los responsables. “El caso reviste gravedad por el contexto de violencia previa y el mensaje simbólico del objeto utilizado”, indicaron fuentes judiciales.

Contexto de violencia de género

El hecho se enmarca en una serie de denuncias por hostigamiento y amenazas que la mujer había radicado anteriormente contra su expareja. En esos antecedentes, constan restricciones de acercamiento y medidas cautelares que habían sido dictadas por la justicia, aunque según la víctima, no siempre se cumplieron.

Organizaciones locales que trabajan en la asistencia a mujeres en situación de violencia expresaron su repudio y acompañamiento a la víctima. “No se trata solo de una amenaza simbólica, sino de un acto concreto de amedrentamiento que busca generar terror”, señalaron desde un colectivo de mujeres de Cerrillos.

Accionar judicial y medidas de protección

En paralelo a la investigación penal, la justicia analiza reforzar las medidas de protección bajo el Protocolo de Alto Riesgo, que contempla acompañamiento psicológico, monitoreo policial y asistencia integral para la víctima y su entorno.

Desde la fiscalía remarcaron que el caso está en plena etapa de investigación y que no se descarta ninguna hipótesis. Por el momento, la principal línea apunta a la expareja de la mujer, quien ya fue notificado para brindar declaración en los próximos días.

Un mensaje que estremeció a Cerrillos

El hallazgo de la corona fúnebre con el nombre de una persona viva sacudió a los vecinos del barrio Los Pinares, donde ocurrió el hecho. Padres y docentes del jardín manifestaron su preocupación y pidieron mayor seguridad en la zona.

“Ver eso colgado en el alambrado del jardín nos heló la sangre. Todos conocemos a Jéssica y sabemos por lo que viene pasando”, contó una vecina del lugar.

Mientras tanto, la investigación continúa y la comunidad espera que el caso se esclarezca pronto, para que la amenaza no se convierta en una tragedia.

Fuente Radio Salta.