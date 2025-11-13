Shakira lanzó “Zoo”, su nueva canción para la película Zootopia 2

Shakira vuelve a aparecer en escena musical con el lanzamiento de “Zoo”, su más reciente sencillo, que también será el tema principal de la película de Disney, Zootopia 2. La artista vuelve a ponerse en la piel de Gazelle, una superestrella pop dentro de la ciudad de Zootopia.

El 12 de noviembre, la colombiana sorprendió con el estreno de la nueva melodía y el videoclip que la acompaña en YouTube, donde se la puede ver luciendo un atuendo similar al que usa su personaje en la película.

Si bien la canción está pensada para niños, contiene el estilo bailable que caracteriza a la barranquillera, capturando de manera perfecta el estilo de “Zoo” civilizado, como en el universo de Zootopia.

Además, la letra de la melodía fusiona frases en inglés y en español, por lo que puede ser disfrutada por una amplia gama de personas.