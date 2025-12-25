Un joven mató a otro con una escopeta y se dio a la fuga: es intensamente buscado en Orán

Navidad manchada de sangre en Orán. Un trágico episodio ocurrió durante la mañana de este jueves 25 de diciembre, donde un joven de 19 años falleció tras recibir un disparo en un hecho de violencia e ingesta de alcohol registrado en el barrio Caballito, ubicado en la zona norte de la mencionada localidad. El caso es investigado como homicidio calificado por la Unidad de Investigación GAP-Orán del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a los datos oficiales, el suceso tuvo lugar cerca de las 7.30 en la esquina de las calles YPF y Natalio Roldán. En ese sector se habría desatado un enfrentamiento entre varias personas y, en medio de la situación, el joven (identificado como Brian R) recibió un disparo de arma de fuego que le causó la muerte en el lugar.

La búsqueda

Las primeras actuaciones permitieron establecer que el disparo habría sido efectuado con una escopeta. Tras el ataque, el presunto responsable, identificado como Elías P., se dio a la fuga y es intensamente buscado por efectivos policiales.

En la escena del hecho intervino personal de Criminalística, que llevó adelante las tareas de rigor, incluyendo el levantamiento de pruebas y el secuestro de elementos considerados relevantes para la causa, entre ellos una vaina servida de escopeta. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue del CIF Orán, donde se realizará la autopsia correspondiente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal GAP Orán, desde donde se ordenaron diversas medidas, como la toma de declaraciones testimoniales, el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona y la localización del sospechoso.