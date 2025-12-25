Angustia en Orán: una nena de 8 años fue herida por una bala perdida durante los festejos de Navidad

Minutos después de la celebración de la Navidad, una familia salteña vivió un momento de extrema angustia en el barrio Patrón Costas de la ciudad de Orán, cuando una bala perdida ingresó a su vivienda e hirió a una niña de 8 años que se encontraba jugando dentro de una habitación.

Según relataron los familiares, las niñas jugaban con normalidad cuando una de ellas comenzó a gritar de dolor, sin que en un primer momento se comprendiera qué había ocurrido. La menor salió llorando y muy asustada, con una lesión detrás de la oreja y otra en uno de sus brazos. Recién con el correr de las horas se supo que había sido alcanzada por un proyectil de arma de fuego.

El hecho se esclareció parcialmente en la mañana siguiente, cuando al limpiar la habitación la familia encontró un proyectil en el lugar. Al revisar el techo, constataron la presencia de un orificio cuya trayectoria coincide con el sitio donde se encontraba la niña la noche anterior, confirmando que la bala habría ingresado desde el exterior, proveniente de un punto indeterminado.

Afortunadamente, la menor no sufrió heridas de gravedad, aunque el episodio generó un fuerte impacto emocional en la familia. “Anoche cayó este proyectil sobre la casa de mi papá y recién esta mañana nos dimos cuenta”, expresaron en una publicación de Radio Güemes.

Consultados por El Tribuno, fuentes policiales no confirmaron el hecho al menos hasta este jueves por la tarde. La propia familia de la menor había expresado su desconocimiento sobre cómo realizar la denuncia en estos casos, de acuerdo a lo publicado por el sitio Orán Conectado.

El caso de Angelina, en Buenos Aires

En otro episodio que conmociona al país, Angelina, una niña de 12 años de la localidad de Villa Sarmiento, en Morón (Buenos Aires), fue alcanzada por una bala perdida mientras celebraba la Navidad con su familia. El hecho se produjo minutos después del brindis navideño, cuando la menor estaba en la vereda junto a sus parientes observando los fuegos artificiales y de repente “cayó desplomada”, relató su tío a los medios.

La víctima fue trasladada de urgencia primero al Hospital San Juan de Dios y luego al Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía, donde permanece internada con el proyectil todavía alojado en su cráneo y en estado delicado, aunque estable según los últimos informes familiares.

La investigación de la causa quedó a cargo de la fiscalía de Morón y de la Policía Científica, que buscan determinar el origen del disparo y al responsable del hecho, que hasta el momento sigue sin ser identificado.

Este nuevo caso nacional vuelve a poner de relieve los riesgos y las consecuencias trágicas que pueden tener los disparos al aire durante celebraciones, una práctica que sigue cobrando vidas e hiriendo a inocentes en distintas partes del país.