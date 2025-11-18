Aeropuerto de Salta al límite: menos espacio, mas vuelos y caos

Se volvió a evidenciar el colapso operativo del aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes: tres vuelos coincidieron en el mismo horario de embarque, ayer, temprano, y las filas superaron los puestos de control. El hall quedó desbordado por lo que los pasajeros expresaron su indignación al verse obligados a una larga espera. Para peor, la PSA habilitó un solo acceso con scanner operativo para todo el flujo de pasajeros. Según fuentes aeroportuarias, otro de los equipos destinados a revisar valijas estuvo nuevamente fuera de servicio, lo que generó un cuello de botella crítico.

En este escenario de cuellos de botella, demoras y malestar creciente, los trabajadores aseguran que la crisis se explica por operar "con medio aeropuerto activo" debido a las obras, aunque remarcan que los vuelos salen gracias al esfuerzo humano y no a la capacidad actual de la terminal.

"Hoy la realidad del aeropuerto de Salta obviamente que es grave, en el sentido de que estamos trabajando con muchísimas frecuencias y lamentablemente el lugar físico que tenemos hoy para sala de embarque, para poder darle comodidad a los pasajeros es insuficiente. La obra sigue pero las demoras se acentúan", expresaron trabajadores del aeropuerto Martín Miguel de Güemes.

La operación diaria depende de la dedicación del personal, que asegura cumplir los horarios a pesar de las limitaciones estructurales.

"Hoy si los vuelos salen en horario y se trabaja como se trabaja en el aeropuerto es por voluntad de todos los trabajadores que son parte de él. Hoy todos los compañeros trabajadores de las diferentes empresas, incluida la gente del Aeropuertos Argentina 2000, hace lo que humanamente puede dentro de la conciencia situacional de entender la situación en la que se está", aseguraron.

Insuficiente

La seguridad y el control son prioridad, pero los problemas de espacio son evidentes. "Y obviamente trabajamos cuidando la seguridad, el vuelo. Hay un gran trabajo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los controles, pero el problema es el espacio, se está trabajando con medio aeropuerto reducido y con la misma cantidad de operación que teníamos cuando arrancó la obra y ahora se agregaron más vuelos de hecho, más empresas a volar y lógicamente no se da abasto", hicieron hincapié.

Cuando coinciden dos o tres vuelos, como ocurrió ayer, la situación se vuelve insostenible.

"Cuando pasa lo de hoy (por ayer) de tener dos o tres vuelos juntos lógicamente va a ser realmente imposible y obviamente muchas veces también se acarrean demoras a los tramos que están previstos para vuelo", señalaron.

Cuestionan la planificación de la obra

Pese a las dificultades, el personal se mantiene firme y comprometido. "Hay un gran trabajo de todos los trabajadores del aeropuerto de Salta que le ponen mucha voluntad, porque se trabaja incómodo, en condiciones que no están buenas, es todo precario, pero es entender también que se está en obra y que por esa obra lamentablemente sabíamos nosotros que esto iba a pasar."

La obra contempla una ampliación de 5.700 m² y permitirá duplicar la capacidad operativa de la estación aérea. Se prevé que esta segunda etapa finalice en el primer trimestre del 2026. Las obras complementarias deberían concluir a fin de este año.

Al mismo tiempo, cuestionan la planificación de la obra. "Ahora la pregunta es si no hubiera sido conveniente cerrar el aeropuerto, hacer las reformas con tiempo y todo lo demás para que no sufra el pasajero, que al fin y al cabo es el usuario, el que vuela y el que obviamente nos da de comer a todos nosotros. Pero bueno, evidentemente creemos que ahí hay una falencia", se lamentaron.

Remarcaron que el aeropuerto, que concentra vuelos nacionales e internacionales, arrastra problemas históricos. "Y ni hablar que venimos denunciando nosotros que la plataforma del aeropuerto es la más chica del norte, es donde menos vuelos entran, donde estamos con problemas con las mangas, donde hay temas operativos graves que se han venido denunciando en los últimos diez, quince años. Entonces hoy hay que marcar eso, hoy se trabaja y se hace esto en pos del trabajo que le pone todo el material humano, que es lo más valioso que tiene el aeropuerto de Salta hoy", finalizaron.

La ampliación y modernización del aeropuerto Martín Miguel de Güemes promete duplicar la capacidad operativa de la terminal. Los datos oficiales indican que la segunda etapa de ampliación finalizará en el primer trimestre de 2026. En tanto, las obras complementarias -portal de acceso, subestación eléctrica, sala de cisternas, caseta de medición- deberían concluir este fin de año.

El Tribuno intentó comunicarse con autoridades del aeropuerto Martín Miguel de Güemes y la Policía de Seguridad Aeroportuaria por la problemática, pero no hubo respuestas.