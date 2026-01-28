Abusó de cinco niñas en Santa Fe

Un hombre fue condenado a la pena de 15 años de prisión por abusar sexualmente de cinco niñas de su entorno familiar en la provincia de Santa Fe, en una causa que expuso un prolongado contexto de violencia y vulneración de derechos dentro del ámbito doméstico.

Se trata de Milton David Sotelo, de 32 años, quien cometió los ataques entre los años 2018 y 2023 en dos domicilios ubicados en el barrio Las Rosetas, en el departamento General Obligado, donde convivía con las víctimas o mantenía un vínculo cercano con ellas.

A través de un juicio abreviado, se estableció que el imputado abusó de las menores en un contexto de convivencia, confianza y relación familiar, lo que agravó la calificación legal de los hechos y el daño provocado.

Admitió

Sotelo reconoció su responsabilidad, motivo por el cual la jueza Norma Senn lo declaró penalmente culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia preexistente con menores de 18 años y por ser encargado de su guarda, en dos hechos; y abuso sexual agravado, también por la convivencia y la guarda reiterada.

La investigación se inició luego de que una de las víctimas lograra relatar lo ocurrido ante personal de la Municipalidad de Avellaneda. A partir de esa revelación se radicó la denuncia correspondiente, se activaron los protocolos de protección y el acusado fue detenido, dando inicio al proceso judicial que culminó con la condena.