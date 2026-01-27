Facundo Arana habló por primera vez tras su separación de María Susini

El actor Facundo Arana habló por primera vez sobre su reciente separación de la modelo María Susini, tras casi dos décadas en pareja y tres hijos en común y agradeció “las muestras de amor que fueron infinitas”.

La noticia sobre la ruptura estalló el viernes pasado, luego de que Pepe Ochoa revelara la verdad sobre la disolución. "Se llevan bárbaro, no hay ningún conflicto puntual, pero el amor se terminó", comentó el periodista en LAM.

El actor de “Sos mi vida” dialogó con la prensa y agradeció el cuidado con el que los periodistas hablaron del difícil momento en su vida: "Quiero agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema tan íntimo".

"Segundo, lo que quiero decirles es que tratamos de dejar todo para las puertas adentro de casa y quiero agradecer las muestras de amor, que fueron infinitas", continuó.

Sobre el presente de Susini y el bienestar de sus hijos, India, Yaco y Moro, el actor fue tajante: "Nuestros chicos tienen salud, María tiene salud, es una madre descomunal, excepcional. Todo el resto lo iremos viendo en el tiempo".__IP__

Para cerrar y buscando dar por finalizado el ojo público sobre su vida privada, lanzó un pedido especial: "Si puedo pedirles un favor, es que no me pregunten más nada porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo".