España busca regularizar a unos 500.000 inmigrantes

El Gobierno español se dispone a aprobar un plan de regularización de migrantes que podría beneficiar a unas 500.000 personas, anunció este martes la portavoz del gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones.

La medida permitirá que en torno a "medio millón de personas" que se encuentran en España desde al menos cinco meses y que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 sean regularizadas y puedan "trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", explicó la ministra Elma Saiz en la televisión pública.

Las tramitaciones se podrán iniciar a partir del mes de abril y hasta el 30 de junio, detalló la ministra, según el sitio RFI. "Lo que estamos haciendo es reconocer y dignificar. Dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país", subrayó Saiz.

El gobierno español es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la postura adoptada por muchos países del bloque. Para facilitar la aplicación de esta medida, el gobierno del primer ministro socialista Pedro Sánchez aprobó un "real decreto", una normativa prevista en la Constitución que debe publicarse posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, sin necesidad de someterla a votación en el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría.

El plan se presenta a raíz de una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas y respaldada por unas 900 asociaciones, que exigía la regularización excepcional de todos los inmigrantes en situación irregular en España. Los derechos que otorga el real decreto son: Autorización de residencia y trabajo por un año. Suspensión automática de órdenes de expulsión o procedimientos de retorno por causas administrativas. Posibilidad de solicitar, al término del año, una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Argentinos en España

De acuerdo con datos oficiales, unos 415.000 argentinos residen legalmente en España y el 44 % cuenta con doble nacionalidad. No hay cifras precisas sobre cuántos viven sin documentación, aunque se trata de una minoría en comparación con otras nacionalidades latinoamericanas. La eventual regularización podría beneficiar a un número reducido de ciudadanos argentinos, siempre que cumplan con los requisitos del decreto.