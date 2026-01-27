Un gran viaje al corazón histórico y espiritual de la ciudad de Salta

Más allá de su imponente fachada, convertida en una de las postales más fotografiadas de Salta, el Museo y Convento San Francisco resguarda un universo que combina arte, fe, historia, arquitectura y memoria colectiva. Así lo describió su director, Facundo Albornoz, al señalar que "la invitación es a que la gente pueda conocer todo el patrimonio que tiene la orden franciscana en Salta, no sólo desde lo religioso, sino desde lo cultural y lo histórico".

El acceso se realiza por la recepción ubicada junto a la torre, desde donde parten las visitas guiadas cada hora. El primer contacto es con el patio principal y el claustro del antiguo convento. "El circuito consta de tres partes fundamentales: el arte sacro, la historia del templo y el recorrido por los espacios en altura", explicó Albornoz en una nota en Radio Salta.

En las salas de arte sacro se conservan piezas de imaginería, vasos litúrgicos, ornamentos, vestimentas y objetos musicales utilizados por los frailes tanto en la liturgia como en los talleres de oficios. "Vamos a encontrar imaginería, vasos sagrados, vestimentas, piezas musicales y objetos que se usaban no sólo para la celebración religiosa, sino también para la enseñanza de oficios a la comunidad", detalló el director.

Abierto de lunes a sábado en doble turno, el Museo San Francisco ofrece así un recorrido que va mucho más allá de una postal turística: es una inmersión en la historia profunda de Salta.

El recorrido continúa por el interior de la basílica, cuya construcción se remonta a 1759, y por antiguas dependencias del convento. Pasadizos elevados, sectores de trabajo y áreas vinculadas a la imprenta permiten reconstruir la vida cotidiana de los frailes que habitaron el lugar. "Eran en su mayoría italianos, con distintas profesiones, que se integraron a la sociedad salteña y generaron un fuerte sentido de pertenencia", indicó.

Uno de los puntos más impactantes es el ascenso al campanil. La torre, de estilo italianizante, alcanza los 54 metros de altura —57 con la cruz— y es la más alta de Sudamérica en su tipo. Allí se encuentra la histórica Campana de la Patria. "Fue mandada a fundir por el general Belgrano con los cañones y municiones de la Batalla de Salta, dedicada a la Inmaculada Concepción como un gesto de paz y unidad después de la Independencia", recordó Albornoz.

El complejo cultural incluye además la Biblioteca Fray Tito Colalunga y un valioso fondo documental. "Tenemos alrededor de 30.000 ejemplares y documentos únicos, como la copia del acta fundacional de Salta de 1582, que es el título de propiedad otorgado a los franciscanos por Hernando de Lerma", precisó. Los frailes, subrayó, "están en Salta de manera ininterrumpida desde hace 444 años".

Sobre uno de los mitos más persistentes de la ciudad, el de los túneles que unirían iglesias y conventos, Albornoz aportó una mirada histórica: "Tenemos certeza de que existieron construcciones subterráneas, utilizadas para acopio de víveres y posiblemente como refugios. No sabemos si conectaban todos los edificios, pero sí formaban parte de la vida colonial".

En el patio central se destaca el reloj de sol más antiguo visible de la ciudad, fechado en 1864. "Marcaba las horas de oración, de trabajo y de descanso de los frailes; era fundamental para organizar la vida del convento", explicó.

La dimensión musical completa el conjunto con el gran órgano de la basílica, de 1915. "Es el órgano más grande de todas las iglesias de Salta y hoy vuelve a sonar regularmente, con una acústica realmente impresionante", señaló el director.

Este año, se suma a las celebraciones por los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís. "Es una oportunidad para que creyentes y no creyentes conozcan la figura de un hombre que buscó la paz, la unidad y la armonía con la creación", concluyó.

Vínculo social

El director del museo subrayó además el fuerte vínculo territorial y social que la orden franciscana mantiene en la provincia. En el recorrido, los guías destacan no sólo la presencia histórica en la ciudad, sino también "el legado de la comunidad franciscana a lo largo de toda la provincia de Salta", en particular el trabajo pastoral, educativo y de acompañamiento a comunidades originarias del norte provincia.