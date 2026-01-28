Reforma laboral: Anuncian un paro nacional

El sindicato ATE y gremios aliados convocaron ayer a un paro nacional con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado y evalúan anticipar medidas de fuerza en los primeros días de febrero en las provincias cuyos gobernadores respalden el proyecto del oficialismo.

El Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas que impulsa ATE buscará extender esta medida al sector más "combativo" de la CGT durante una reunión que ambos sectores mantendrán hoy en la sede de la UOM.

Luego del encuentro que ATE realizó en el Hotel Héctor Quagliaro del sindicato, el secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que "ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada".

"Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores", sostuvo Aguiar.

Sobre las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, ya mantuvo con algunas de las máximas autoridades provinciales, el dirigente estatal apuntó que "muestran que sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos", advirtió.

Para Aguiar, "pretenden quitarle protección y debilitar al extremo a todos los trabajadores. Paralelamente, multiplicar el poder que tienen los patrones. Esto no puede terminar en nada bueno", alertó. Además de ATE, formaron parte de la reunión gremios de las actividades judiciales, de salud, de vialidad, de energía, de telecomunicaciones, jerárquicos bancarios, de PAMI, portuarios, docentes e investigadores universitarios.

La UOM con la CGT

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, volverá a recibir hoy a dirigentes de gremios de la CGT que exigen a la conducción una postura más dura contra el proyecto de reforma laboral del Gobierno. Volverán a confluir referentes de más de una veintena de sindicatos como Luz y Fuerza; Aceiteros; Personal Aeronáutico (APA); Pilotos (APLA); Federación Obrera Ceramista (Focra); Trabajadores Viales, Mineros y Gráficos, entre otros. Estos mismos gremios ya se habían reunido el miércoles pasado, cuando se declararon "en estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei".

Una posibilidad es que los gremios que asistan resuelvan adherirse al paro nacional al que convocó ATE y gremios aliados para el día en que el Senado trate el proyecto de "modernización laboral", luego de la primera semana de febrero. Trascendió que la reunión de la semana pasada generó malestar en la cúpula de la CGT ya que consideran que Furlán se está moviendo de manera "inconsulta e inorgánica", desafiando la estrategia más moderada del triunvirato que viene apostando más por los diálogos informales con gobernadores y legisladores. Los dirigentes más "díscolos" buscan enfrentar "el avance sobre los derechos laborales desde tres frentes: el jurídico, el legislativo y el diálogo político".