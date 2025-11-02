Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: EN VIVO, seguí el minuto a minuto

inicia sesión o regístrate.
Boca Juniors visita hoy a Estudiantes de La Plata en un duelo clave por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional 2025. El encuentro se jugará este domingo 2 de noviembre desde las 16:00 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y revisión en el VAR a cargo de Ariel Penel. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports.
Minuto a minuto Estudiantes vs Boca Juniors
Las formaciones Estudiantes vs Boca Juniors
Las estadísticas Estudiantes vs Boca Juniors