Deportes

Estudiantes vs. Boca, por el Torneo Clausura 2025: EN VIVO, seguí el minuto a minuto

El equipo de Claudio Úbeda, que no puede contar con su capitán, viene de vencer a Barracas Central. Transmite TNT Sports
Domingo, 02 de noviembre de 2025 15:48
Boca Juniors visita hoy a Estudiantes de La Plata en un duelo clave por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional 2025. El encuentro se jugará este domingo 2 de noviembre desde las 16:00 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y revisión en el VAR a cargo de Ariel Penel. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports. 

Minuto a minuto Estudiantes vs Boca Juniors 

Las formaciones Estudiantes vs Boca Juniors 

Las estadísticas Estudiantes vs Boca Juniors 

 

 

