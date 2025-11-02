PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
2 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cyber Monday
Primera Nacional
Falta de Compromiso
Gimena Accardi
Sabrina Rojas
FINANCIAL TIMES
Diego Santilli
Ciclo de Cine los martes
Top Race
Liga Profesional de Fútbol
Cyber Monday
Primera Nacional
Falta de Compromiso
Gimena Accardi
Sabrina Rojas
FINANCIAL TIMES
Diego Santilli
Ciclo de Cine los martes
Top Race
Liga Profesional de Fútbol

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

River Plate vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO, minuto a minuto: el millonario busca un triunfo que le de respiro

El encuentro se disputa en el estadio Monumental de Núñez desde las 20:30 con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco está en el VAR y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.
Domingo, 02 de noviembre de 2025 20:38
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

 River, que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, recibe este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputa en el estadio Monumental de Núñez desde las 20:30 con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco está en el VAR y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes 24 de octubre en Córdoba. Esta derrota acrecentó la crisis en el ´Millonario´ que se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD