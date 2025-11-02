River Plate vs. Gimnasia de La Plata EN VIVO, minuto a minuto: el millonario busca un triunfo que le de respiro

River, que viene de quedar eliminado en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza, recibe este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la decimocuarta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputa en el estadio Monumental de Núñez desde las 20:30 con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco está en el VAR y la transmisión está a cargo de ESPN Premium.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia de Mendoza en el marco de la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes 24 de octubre en Córdoba. Esta derrota acrecentó la crisis en el ´Millonario´ que se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.