Karina Milei afina la estrategia con la mira en el Presupuesto y las reformas

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó ayer una nueva reunión de la mesa política, que suele dirigir el presidente Javier Milei, para discutir la estrategia legislativa por el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva, que serán girados al Congreso en torno al 10 de diciembre, cuando arrancarán las sesiones extraordinarias.

La reunión tuvo por objetivo coordinar los avances en las negociaciones legislativas con bloques aliados y gobernadores. El encuentro se realizó desde las 13:30 hasta las 15:30 en las oficinas del Ministerio del Interior.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa Rosada y participaron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la de Seguridad, Patricia Bullrich, futura jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado.

El temario del intercambio giró sobre las negociaciones con legisladores y gobernadores para avanzar con el debate y posterior sanción del Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo para el próximo año, además de la reforma laboral.

Este último punto continúa en debate y forma parte de la discusión que lleva el Consejo de Mayo, cuya última reunión será la próxima semana, aún sin fecha definida.

Sobre los cambios en la legislación del trabajo también está por verse una posible reunión con las nuevas autoridades de la CGT, que asumieron hace dos semanas.

"Está más ordenada la interlocución y la dinámica interna", celebró un participante de la reunión de la mesa política a un grupo de periodistas de distintos medios presentes en el lugar. La misma fuente dijo que en el oficialismo siguen trabajando en los proyectos de reformas laboral e impositiva y que alrededor del 10 de diciembre serán enviadas al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

Karina Milei coordinó el nuevo intercambio para afinar y centralizar la táctica que deberán interpretar sus alfiles: Diego Santilli y Manuel Adorni, como puente con los gobernadores, y Patricia Bullrich y Martín Menem con los bloques del Congreso. Se repasó además el balance de las reuniones de Santilli con los gobernadores: el funcionario ya se vio con 14 de los 20 mandatarios con los que tiene previsto reunirse, dado que dejará afuera a los cuatro mandatarios peronistas más opositores al Gobierno.