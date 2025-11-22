VIDEOS. Otro gol de Enzo Fernández en el triunfo del Chelsea, ahora escolta en la Premier League

Chelsea, con Enzo Fernández de titular, venció por 2 a 0 al Burnely en el estadio Turf Moor, por el encuentro correspondiente a la duodécima fecha de la Premier League.

Los dos goles de "The Blues” fueron realizados por Pedro Neto y del volante de la Selección argentina.

En el primer tiempo, a los 37 minutos, el equipo de Maresca abrió el marcador, luego de que Neto cabeceó dentro del área chica y sorprendió al arquero eslovaco Martin Dúbravka, poniendo el 1 a 0.

En el complemento, a los 43 minutos, el mediocampista argentino Fernández aprovechó un pase preciso de su compañero Marc Guiu y empujó la pelota al fondo de la red, para marcar el 2 a 0 del Chelsea.

Con este triunfo, el equipo liderado por el director técnico italiano Enzo Maresca se quedó con el segundo lugar de la tabla de posiciones del campeonato británico, con 23 unidades. Mientras que Burnley se mantiene en la zona de descenso con 10 puntos.

Newcastle 2 - Manchester City 1

En un St. James’ Park colmado y encendido, Newcastle dio el golpe de la jornada y venció por 2 a 1 al Manchester City. El conjunto dirigido por Eddie Howe fue práctico, intenso y aprovechó sus momentos para golpear ante los de Pep Guardiola, que pagaron caro sus errores defensivos y no pudieron sostener la remontada en el tramo final del encuentro.

La apertura del marcador llegó recién a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Harvey Barnes selló una gran jugada colectiva con una definición cruzada que se metió junto al palo, lo cual encendió a la hinchada local y obligó al Manchester City a salir con más determinación.

La reacción del visitante fue inmediata, ya que cuatro minutos después, Ruben Dias capturó un rebote dentro del área luego de un tiro de esquina y marcó el 1 a 1, con ayuda de un desvío en un defensor rival.

Newcastle no perdonó y a los 25 minutos, en medio de una jugada confusa en el área, Barnes volvió a aparecer para empujar la pelota y decretar el 2 a 1, que debió ser confirmado tras una revisión en el VAR.

Con esta caída, los “Citizens” dejaron escapar puntos vitales en su lucha por los primeros puestos, quedando en el tercer lugar con 22 puntos. Mientras que Newcastle sumó una victoria que le permite tomar aire en la zona de descenso, donde finalizó decimocuarto con 15 unidades.

Por otro lado, Liverpool cayó por 3 a 0 ante Nottingham Forest en condición de local y no logró subir de posición en la tabla, quedando en el undécimo lugar, sin poder ingresar a los cupos de copas europeas.tVi3ug

Los tres goles de los “The Tricky Trees” fueron realizados por Murillo Santiago Costa dos Santos, Nicolò Savona y Morgan Gibbs-White. Con esta victoria, salieron de la zona de descenso, quedando en el decimosexto puesto con 12 puntos.

Por otra parte, Wolves perdió por 2 a 0 con Crystal Palace, Brighton le ganó por 2 a 1 al Brentford, Bournemouth igualó 2 a 2 con West Ham United y Fulham venció por 1 a 0 a Sunderland.