VIDEO. La gran atajada de Losada en los penales para que Lanús gane la Copa Sudamericana

Lanús se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Sudamericana tras superar por 5 a 4 en la tanda de penales a Atlético Mineiro luego de empatar 0 a 0.

Después de una larga cantidad de penales, donde Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson fueron los que convirtieron para el “Granate”, la gran figura fue Nahuel Losada.

El arquero de Lanús salvó a su equipo durante los noventa minutos con muchas atajadas importantes y, además, se quedó con el último penal de Vitor Hugo que le dio la consagración al equipo de Mauricio Pellegrino.

En Asunción, un equipo argentino vuelve a quedarse con la Copa Sudamericana, tal como lo hizo Racin en el 2024, y esta vez, es el “Granate” quien gritó campeón y, además, consiguió un cupo en la Copa Libertadores 2026.