Nacionales

Culminó la búsqueda del argentino que desapareció en Chile

Alejandro Cabrera Iturriaga fue arrastrado por la corriente en La Serena.
Lunes, 24 de noviembre de 2025 22:17
La búsqueda del argentino de 17 años que fue arrastrado por el mar y desapareció en la ciudad chilena de La Serena terminó y las autoridades que se llevarán a cabo patrullajes en la zona.

En base a la información de medios locales, la Policía local sostuvo que el hecho de encontrar con vida a Alejandro Iturriaga Cabrera era muy poco factible.

En este contexto, su familia se reunió en la escena con el objetivo de colocar fotografías, prender velas y arrojaron flores en señal de homenaje a la víctima.

Drones, aeronaves y embarcaciones de la Armada trasandina participaron de los operativos con la colaboración de buzos y pecadores, quienes no obtuvieron resultados positivos para dar con el paradero.

El adolescente fue visto por última vez el lunes 17 de noviembre en la zona de playa Cuatro Esquinas, donde fue arrastrado por la corriente.tVi3ug

El menor ingresó en un sector no autorizado del balneario junto a seres queridos, de los cuales cuatro lograron ser rescatados por un obrero chileno.

