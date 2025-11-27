PUBLICIDAD

35°
27 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Colonias de vacaciones
Coronel Moldes
cremación gratuita
Torneo Clausura
Casa de Salta
Rosario de Lerma
Gimnasia y Tiro
Jacinta Condorí
DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

Salta

Abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones

Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Xamena y Vitale desde el 1° hasta el 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12. Es para niños de 6 a 12 años, quienes deberán presentar certificado médico y fotocopia de DNI.
Jueves, 27 de noviembre de 2025 09:39
La Municipalidad, a través de la Agencia Salta Deportes, informa que a partir del próximo lunes abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de verano.

Los interesados podrán registrarse totalmente gratis en los complejos Carlos Xamena y Nicolás Vitale desde el lunes 1° hasta el viernes 5 de diciembre, en el horario de 8 a 12.

Están destinadas a niños de 6 a 12 años, quienes deberán contar con: certificado médico y fotocopia del DNI.

Cabe aclarar que las colonias serán inclusivas y todos podrán participar. Allí, los chicos aprenderán a nadar, jugarán dentro y fuera de las piletas, practicarán deportes y formarán nuevas amistades.
 

