Yacuiba
Misiones
Cuota alimentaria
Clima en Salta
Rosalía
Donald Trump
Stranger Things
HBO MAX
Marcos Ginocchio
Deportes

A lo Jordan: la espectacular volcada de Chance Hunter en el triunfo de Salta Basket ante Huracán Las Heras

Una de las mejores jugadas del partido estuvo protagonizada por el norteamericano que llegó como refuerzo y de a poco se está transformando en un jugador clave.
Viernes, 28 de noviembre de 2025 18:45
Salta Basket arrancó muy bien la presente temporada de la Liga Argentina de Básquet: ganó cuatro de los seis partidos que jugó y el último miércoles derrotó a Huracán Las Heras de Mendoza por 67 a 65 en el suplementario. Una de las mejores jugadas del partido estuvo protagonizada por Chance Hunter, el norteamericano que llegó como refuerzo y de a poco se está transformando en un jugador clave.

El alero de 27 años realizó una espectacular volcada que generó una gran ovación y la cuenta oficial de los infernales publicó la jugada en cámara lenta, casi imitando a una histórica imagen de Michael Jordan.

El jugador llega proveniente del Neptune de Irlanda, nació el 31 de agosto de 1998 en Las Vegas (California), mide 1,98 metros y se desempeña principalmente como escolta o alero, con capacidad para ayudar en la conducción del balón pero también para jugar abierto y tomar lanzamientos desde la línea de tres.

 

Su juego se destaca por una gran capacidad atlética, buena penetración, solidez defensiva y efectividad en tiros de media y larga distancia.

 

 

