Brasil inmunizará contra el dengue

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil aprobó días atrás la aplicación, en personas de entre 12 y 59 años, de la primera vacuna contra el dengue producida totalmente en el país, tras cinco años de ensayos clínicos con resultados favorables.

Según un comunicado, el inmunizante presentó, en la franja etaria señalada, una eficacia global comprobada del 74,7% contra dengue sintomático, del 91,6% contra el dengue grave y del 100% en las hospitalizaciones producto de la enfermedad.

La vacuna, de dosis única y con efectividad comprobada contra los cuatro tipos de dengue, fue producida por el Instituto Butantan, laboratorio de referencia en Brasil, junto con la empresa china WuXi Biologics.

La fecha de inicio de la aplicación aún debe ser definida por el Ministerio de Salud y el rango de edades se ampliará a medida que el fabricante presente nuevos resultados de estudios. La nueva vacuna será integrada al calendario nacional de vacunación a partir del próximo año.

En 2024, Brasil registró 6,5 millones de casos probables de dengue, cuatro veces más que en 2023, y una cifra histórica de 6.321 muertes por la enfermedad. En lo que va del año, se han notificado 1,6 millones de casos probables y más de 1.700 óbitos por dengue.