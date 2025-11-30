PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
30 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

pymes en salta
Tiroteo en California
La China Suárez y Mauro Icardi
Inflación
cerrillos
Día Nacional del Mate
pablo rago
pymes en salta
Tiroteo en California
La China Suárez y Mauro Icardi
Inflación
cerrillos
Día Nacional del Mate
pablo rago

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Colapinto en la F1 EN VIVO: minuto a minuto del GP de Qatar

El argentino largará en la última posición de la grilla en el Circuito Internacional de Lusail.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 12:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

11:51

Comenzamos con la cobertura del Gran Premio de Qatar

¡Buenas tardes! Soy Federico Guerendiain, periodista de la sección de Deportes en NA y voy a estar a cargo de la cobertura de la carrera.

Buenos Aires, 30 noviembre (NA) – El piloto argentino Franco Colapinto largará desde la vigésima (20°) posición con su Alpine en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1.

Tras una muy mala jornada de viernes y sábado, Colapinto finalizó último en la clasificación, muy lejos de su compañero el francés Pierre Gasly, quien saldrá desde la décima (10°) posición en la grilla.tVi3ug

La carrera tendrá la cobertura en vivo de Agencia Noticias Argentinas minuto a minuto. 

  • Temporada 2025
  • Gran Premio de Qatar
  • Circuito Internacional de Lusail
  • Jornada 23
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD