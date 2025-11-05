PUBLICIDAD

Centros de salud
Operativos Policiales
Estrenos
Derecho de Propiedad
Nacional de Ligas Sub-13 y Sub-15
sub-19
Centro Juventud Antoniana
Nacionales

Asume Adorni y Francos se despide con mensaje

El presidente Javier Milei tomará juramento al exvocero al mediodía. Santilli aún espera para asumir como ministro del Interior.
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 00:52
El presidente Javier Milei tomará juramento a las 12 al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una ceremonia en el Salón Blanco de Casa Rosada, antes de viajar a las 15 a Estados Unidos para participar de actividades oficiales y reuniones previstas en su decimocuarto viaje a ese país desde que asumió.

El acto será el punto formal de transición tras la salida de Guillermo Francos, quien hasta hoy ocupó el cargo y que antes había sido ministro del Interior, y se da en el marco de una profunda reconfiguración del Gabinete nacional impulsada por el Presidente para encarar lo que denomina la "segunda etapa" de su gestión.

Francos se despidió ayer de su equipo con un mensaje en redes sociales, donde agradeció "el profesionalismo, el compromiso y la dedicación" de sus colaboradores en el Ministerio del Interior y luego en la Jefatura de Gabinete.

"Gracias y hasta siempre", escribió, acompañado por un video de la ovación que recibió de los trabajadores del área.

Evitó referencias a tensiones políticas

Aunque evitó referencias directas a tensiones políticas, su salida se produce en un contexto de movimientos en la primera línea del Gobierno, tras semanas de versiones internas y reacomodamientos dentro del esquema de poder presidencial. Francos había asumido la Jefatura de Gabinete tras la renuncia de Nicolás Posse.

Con su salida, Milei ratifica a Adorni —hasta ahora vocero presidencial— como nuevo articulador político y administrativo del Ejecutivo, una señal del Presidente sobre la centralidad comunicacional en su estrategia de gestión y construcción de poder.

En simultáneo, el diputado del PRO y designado ministro del Interior, Diego Santilli, comenzó a delinear su agenda de trabajo. En declaraciones públicas tras firmar el dictamen del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, adelantó que su primera tarea cuando asuma será "ir a ver a los gobernadores" para avanzar en acuerdos políticos sobre las reformas económicas e institucionales.

"Hay que pedir diálogo y hay que cumplir cuando te llaman al diálogo", advirtió, y afirmó que ya inició contactos telefónicos con mandatarios provinciales.

Sus declaraciones ratifican la intención del Gobierno de abrir una fase de negociación política territorial para viabilizar las reformas estructurales previstas.

 

