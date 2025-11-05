Lula dijo que "hubo una masacre", sobre los 121 muertos en Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró el martes que la megaoperación ocurrida la semana pasada en Río de Janeiro fue una "masacre", al referirse a la acción de las fuerzas de seguridad que dejó 121 muertos entre presuntos delincuentes y policías en los complejos Alemão y Penha.

La declaración del mandatario brasileño se realizó ayer en rueda de prensa. Según Lula, "la orden del juez era para que se ejecutaran notificaciones de arresto, no para una masacre; sin embargo, ocurrió una masacre. Creo que es importante examinar las circunstancias en las que sucedió". También calificó la operación de "desastrosa". "La cruda realidad es que, en términos del número de muertos, algunos pueden considerar la operación un éxito. Pero, desde el punto de vista de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa", dijo el mandatario.

Lula (PT) dijo el martes que el gobierno federal impulsará una investigación independiente sobre la megaoperación policial que terminó con 121 personas muertas en Río de Janeiro la semana pasada, incluidos cuatro policías. "Es importante analizar las circunstancias en las que ocurrió", declaró Lula en la entrevista con la prensa internacional en Belém.

"Hay muchos relatos"

"Estamos llevando adelante esta investigación. Incluso estamos tratando de ver si es posible que los expertos forenses de la policía federal participen en el proceso de investigación de las muertes, cómo ocurrió, porque hay muchos relatos, hay mucha información", argumentó.

La denominada Operación Contención del 28 de octubre, que tuvo como objetivo a la facción criminal CV (Comando Vermelho) fue la más mortífera de la historia de Brasil. Las autoridades de Río de Janeiro calificaron la acción de las fuerzas de seguridad de exitosa, y el gobernador Cláudio Castro (PL) afirmó que las "únicas víctimas reales" fueron los policías muertos, alegando que todos los demás fallecidos eran delincuentes.

Durante la misma rueda de prensa, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ratificó su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, aunque reconoció que anunciarlo en Indonesia "fue un error". "Estoy en el mejor momento de mi vida, bien de salud y enamorado", dijo el presidente de 80 años, quien aspira a un cuarto mandato, algo inédito en la historia brasileña. "En lo que dependa de mí, nunca más alguien de la extrema derecha negacionista va a gobernar este país", enfatizó Lula.