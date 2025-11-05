PUBLICIDAD

5 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Avioneta narco estrellada en Rosario de la Frontera: dos detenidos y 140 kilos de cocaína secuestrada

El fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano supervisan las tareas en Rosario de la Frontera, donde una avioneta narco se estrelló y fue hallada con más de 140 kilos de cocaína. Hay dos detenidos y trabajan en el lugar la PSA, la Policía de Salta y Gendarmería Nacional. 
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 10:52
El fiscal general, Eduardo Villalba junto a la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, supervisan en el lugar, las diligencias en torno a la caída de una avioneta que transportaba droga, hecho registrado en la jornada de ayer en la ciudad de Rosario de la Frontera, a la altura de la localidad de Antillas.
Al respecto, se confirmo el secuestro de poco más de 140 kilos de cocaína y la detención de dos personas. 

En el lugar trabajan de manera conjunta personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia y Gendarmería Nacional.
El fiscal destacó la labor que llevan adelante las tres fuerzas intervinientes. "Se están haciendo rastrillajes en todo el lugar" sostuvo el fiscal, quien destacó, en ese sentido, la labor de más tres fuerzas. 


En cuando a la avioneta y el vehículo hallado en el lugar, señalo que presentan daños totales, a causa del siniestro y el fuego intencional.  En cuanto a otros detalles del caso, mantuvo la reserva hasta que se reúnan todas las evidencias posibles.

