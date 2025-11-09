Marcelo Gallardo sorprendió a los hinchas tras la derrota en el Superclásico

River cayó por 2 a 0 ante Boca en la Bombonera, por el Torneo Clausura 2025, y complicó sus chances de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, más allá del resultado, lo que generó sorpresa entre los hinchas fue la decisión del entrenador Marcelo Gallardo, quien eligió no brindar declaraciones tras el Superclásico.

Silencio tras la derrota

Luego de la caída ante el Xeneize, los periodistas aguardaban por la conferencia habitual del “Muñeco” Gallardo, pero el entrenador decidió no hablar. La medida llamó la atención, especialmente porque se trataba de su primer partido luego de confirmar la renovación de contrato con River hasta diciembre de 2026.

Gallardo ya había tomado una decisión similar días atrás, tras la derrota 1-0 ante Gimnasia en el estadio Monumental. En aquella oportunidad tampoco habló públicamente y, días después, reapareció junto al presidente electo del club, Stefano Di Carlo, para confirmar la extensión de su vínculo y manifestar que mantenía la convicción de revertir el mal momento deportivo.

Un momento delicado para River

El Superclásico dejó golpeado al plantel millonario, que acumula ocho derrotas en los últimos diez partidos. Con este resultado, River quedó obligado a ganar en la próxima jornada ante Vélez en Liniers, donde se jugará su última oportunidad de asegurar una plaza en el certamen continental.

Mientras tanto, el silencio del entrenador fue interpretado por algunos hinchas como un gesto de introspección, y por otros como un signo de tensión interna. En redes sociales, los mensajes se dividieron entre quienes pidieron autocrítica y quienes defendieron la trayectoria del técnico más exitoso de la historia reciente del club.