Franco Colapinto: el increíble banderazo en apoyo al piloto argentino en San Pablo

La “Fiebre Colapinto” se trasladó a San Pablo. El Gran Premio de Brasil es la única fecha del calendario de la Fórmula 1 que se celebra en Sudamérica. Por eso miles de argentinos viajaron para apoyar a su joven promesa compatriota. Horas antes de la carrera, no muy lejos del autódromo José Carlos Pace se ambiente se tiñó de celeste y blanco, dejando una postal de emoción y fervor.

Si bien el piloto no tuvo una buena presentación y despistó durante la carrera sprint, la demostración de aliento fue muy efusiva e incluyó cánticos de cancha adaptados, que crearon una atmósfera única. Los fanáticos manifestaron su emoción por alentar a “Franquito” en persona.

La consigna es simple: darle un impulso anímico crucial al único argentino en las categorías teloneras de la Fórmula 1. Los argentinos hicieron sentir su presencia en San Pablo y demuestran que la carrera de mañana, en la que el argentino largará en la posición 18°, se vive como una final.

La propia escudería francesa, de la que forma parte nuestro representante, Alpine F1 compartió en redes sociales imágenes del banderazo en Interlagos y añadió: “Qué locura ver el AGUANTE y el amor que tiene este chico, totalmente merecido”