21°
9 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Tartagal
Franco Colapinto
Lior Rudaeff
Franco Colapinto
superclasico
Subasta
Día de la Tradición
sting y juan luis guerra
Presupuesto municipal
latin grammys 2025
Deportes

Franco Colapinto: el increíble banderazo en apoyo al piloto argentino en San Pablo

Muchos fanáticos argentinos coparon las inmediaciones del Gran Premio de Brasil para manifestar su apoyo al joven piloto. El masivo aliento se debe a que la fecha en San Pablo es la única en Sudamérica.
Domingo, 09 de noviembre de 2025 09:18
La “Fiebre Colapinto” se trasladó a San Pablo. El Gran Premio de Brasil es la única fecha del calendario de la Fórmula 1 que se celebra en Sudamérica. Por eso miles de argentinos viajaron para apoyar a su joven promesa compatriota. Horas antes de la carrera, no muy lejos del autódromo José Carlos Pace se ambiente se tiñó de celeste y blanco, dejando una postal de emoción y fervor.

Si bien el piloto no tuvo una buena presentación y despistó durante la carrera sprint, la demostración de aliento fue muy efusiva e incluyó cánticos de cancha adaptados, que crearon una atmósfera única. Los fanáticos manifestaron su emoción por alentar a “Franquito” en persona.

La consigna es simple: darle un impulso anímico crucial al único argentino en las categorías teloneras de la Fórmula 1. Los argentinos hicieron sentir su presencia en San Pablo y demuestran que la carrera de mañana, en la que el argentino largará en la posición 18°, se vive como una final.

La propia escudería francesa, de la que forma parte nuestro representante, Alpine F1 compartió en redes sociales imágenes del banderazo en Interlagos y añadió: “Qué locura ver el AGUANTE y el amor que tiene este chico, totalmente merecido

